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05.04.19 14:56

Худрук Александринки призвал не торопиться в вопросе объединения театров

© РИА Новости. Алексей Даничев
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Вопрос объединения Александринского и Волковского театров требует дополнительного обсуждения, заявил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин в эфире одной из ярославских радиостанций в пятницу.

"Сейчас мы должны, никуда не торопясь, подробно готовить этот проект (объединения - ИФ). Никуда не надо спешить. Надо разъяснять всем, разъяснять творческое направление - зачем мы хотим это делать, отрабатывать и обсуждать вопросы правовые и юридические... Необходимо проводить обсуждения. Я намерен, например, 18 апреля, когда Дмитрий Юрьевич (Миронов губернатор Ярославской области - ИФ) выйдет из отпуска, приехать еще раз в город, я надеюсь, что переговорю с ним", - сказал В.Фокин.

Он заверил, что ярославцев никто не собирается лишать святыни.

"Обращаюсь к горожанам, к ярославцам, чтобы они успокоились, никто ничего не заберет и не уничтожит, я же не идиот. И Марчелли (худрук театра им. Волкова - ИФ) - не идиот... Это действительно было скороспелое решение ... Надо было подготовить этот вопрос. Но что теперь делать - пойдем назад, открутим и будем работать в подробных обсуждениях", - сказал В.Фокин.

По его словам, в отношении губернатора при принятии решения об объединении была допущена ошибка.

"Надо было с ним поподробнее переговорить, со всеми опасениями, возможными ловушками, чтобы он был готов, он ведь тоже был не готов ... Сейчас мы будем обсуждать все опасения, они должны быть нами поняты, зафиксированы", - сказал худрук Александринки.

Он также отметил, что в случае объединения крайне важно, чтобы оба театра сохранили свое лицо.

"Не дай бог, если мы сделаем что-то среднее. Это будет катастрофа для обоих театров, если мы потеряем оба театра и сделаем нечто среднее... мы должны сохранить эти два лица", - подчеркнул В.Фокин.

Он также сообщил, что министр культуры не подписывал приказ об объединении театров.

"Он не успел ничего подписать, у него лежал проект, он его обсуждал, говорил с Марчелли и со мной, но ничего не успел подписать", - сказал В.Фокин.

О том, что Александринский театр и ярославский театр имени Волкова объединяются в единый театральный комплекс - "Первый национальный театр России (Академический Александринский театр - Академический театр имени Волкова)", ранее говорил министр культуры Владимир Мединский.

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