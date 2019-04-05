Отозвать бренд: дистрибутор колес и прицепов хочет производить товары под маркой "Победа"
  
На благо озера: суд запретил компании "АкваСиб" строить завод на Байкале
   
Почти триллион: крымская ФЦП может быть продлена до 2025 года с увеличением финансирования
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
05.04.19 14:59

РЖД намерено вложить в реконструкцию станции Балезино в Удмуртии 4 млрд рублей

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
5 апреля. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) вложит 4 млрд рублей в комплексную реконструкцию железнодорожной станции Балезино в Удмуртии, работы планируется завершить к 2022 году, сообщил главный инженер Горьковской дирекции управления движением (филиал РЖД - Горьковская железная дорога, ГЖД) Александр Мальцев.

"На заседании экспертного совета по инвестпроектам ОАО "РЖД" общая сумма затрат на реализацию инвестпроекта признана обоснованной и утверждена единогласно - 4 млрд рублей", - сказал А.Мальцев в интервью корпоративному изданию ГЖД "Волжская магистраль".

Он отметил, что по первоначальному плану реконструкция должна была быть завершена в 2023 году, но руководство РЖД поставило задачу - ускорить работы и открыть движение до конца 2021 года.

"Основной целью проекта является увеличение пропускной способности станции Балезино до заявленного объема грузовых поездов в количестве 90 пар, в это число входят 20 пар транзитных поездов длиной до 100 условных вагонов", - уточнил А.Мальцев.

По его словам, реализация инвестпроекта позволит не отклонять маршрут 16 пар транзитных грузовых поездов, сформированных на север, на Южный ход ГЖД, таким образом, маршрут сократится на 454 км. А.Мальцев не исключил также, что после проведения работ станция сможет принимать и обрабатывать до 100 пар поездов в сутки.

Он добавил, что годовой экономический эффект проекта оценивается в 692 млн рублей, срок дисконтированной окупаемости составит 19 лет.

А.Мальцев добавил, что первая очередь реконструкции завершится с удлинением одного из путей к ноябрю текущего года. Вторая очередь будет разделена на три этапа - это реконструкция путей Западного и Восточного парка станции, реконструкция и строительство соединительных путей на пункт технического обслуживания локомотивов и строительство обводного пути для пассажирских поездов в Восточном парке.

Он пояснил, что строительство обводного пути для пассажирских поездов исключит задержку грузопотока на станции. "По новому пути будут направлены все пассажирские поезда в нечетном направлении", - уточнил он.

По словам А.Мальцева, этот путь будет проложен по территории жилого поселка, поэтому РЖД проведет работы по строительству шумозащитного экрана и поставит нескольким сотням семей, живущих поблизости, пластиковые окна.

ГЖД связывает Центральный, Северо-Западный и Северный районы России с Поволжьем, Уралом и Сибирью, обслуживает 15 субъектов РФ. Станция Балезино является одним из крупнейших железнодорожных узлов Удмуртии.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.04.19 16:46
Суд частично удовлетворил новый иск Генпрокуратуры к полковнику Захарченко почти на 500 млн рублей
.
  05.04.19 15:42
Корпус Московского Кремля планируют отреставрировать
.
  05.04.19 13:26
"Дачные" пробки возвращаются в Москву
.
  05.04.19 11:58
Навигация на канале им. Москвы начнётся 24 апреля, над Тушинским тоннелем - в июне
.
  05.04.19 11:56
Начальник столичного ГАИ Коваленко подал рапорт об отставке
.
  05.04.19 11:11
Дом купца Дмитрия Виноградова в Москве признали памятником архитектуры
.
  05.04.19 10:56
Сроки открытия навигации на аварийном участке канала им. Москвы могут сдвинуть на месяц
.
  05.04.19 10:40
В медкластере "Сколково" готовы участвовать 25 зарубежных клиник и пять инвесторов
.
  05.04.19 10:06
Более 36 тысяч человек в Москве решили стать самозанятыми
.
  05.04.19 09:21
Георгия Данелия похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket