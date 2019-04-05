РЖД намерено вложить в реконструкцию станции Балезино в Удмуртии 4 млрд рублей

05.04.19 14:59

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

5 апреля. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) вложит 4 млрд рублей в комплексную реконструкцию железнодорожной станции Балезино в Удмуртии, работы планируется завершить к 2022 году, сообщил главный инженер Горьковской дирекции управления движением (филиал РЖД - Горьковская железная дорога, ГЖД) Александр Мальцев.

"На заседании экспертного совета по инвестпроектам ОАО "РЖД" общая сумма затрат на реализацию инвестпроекта признана обоснованной и утверждена единогласно - 4 млрд рублей", - сказал А.Мальцев в интервью корпоративному изданию ГЖД "Волжская магистраль".

Он отметил, что по первоначальному плану реконструкция должна была быть завершена в 2023 году, но руководство РЖД поставило задачу - ускорить работы и открыть движение до конца 2021 года.

"Основной целью проекта является увеличение пропускной способности станции Балезино до заявленного объема грузовых поездов в количестве 90 пар, в это число входят 20 пар транзитных поездов длиной до 100 условных вагонов", - уточнил А.Мальцев.

По его словам, реализация инвестпроекта позволит не отклонять маршрут 16 пар транзитных грузовых поездов, сформированных на север, на Южный ход ГЖД, таким образом, маршрут сократится на 454 км. А.Мальцев не исключил также, что после проведения работ станция сможет принимать и обрабатывать до 100 пар поездов в сутки.

Он добавил, что годовой экономический эффект проекта оценивается в 692 млн рублей, срок дисконтированной окупаемости составит 19 лет.

А.Мальцев добавил, что первая очередь реконструкции завершится с удлинением одного из путей к ноябрю текущего года. Вторая очередь будет разделена на три этапа - это реконструкция путей Западного и Восточного парка станции, реконструкция и строительство соединительных путей на пункт технического обслуживания локомотивов и строительство обводного пути для пассажирских поездов в Восточном парке.

Он пояснил, что строительство обводного пути для пассажирских поездов исключит задержку грузопотока на станции. "По новому пути будут направлены все пассажирские поезда в нечетном направлении", - уточнил он.

По словам А.Мальцева, этот путь будет проложен по территории жилого поселка, поэтому РЖД проведет работы по строительству шумозащитного экрана и поставит нескольким сотням семей, живущих поблизости, пластиковые окна.

ГЖД связывает Центральный, Северо-Западный и Северный районы России с Поволжьем, Уралом и Сибирью, обслуживает 15 субъектов РФ. Станция Балезино является одним из крупнейших железнодорожных узлов Удмуртии.