Волгоградский хирург провела первую операцию в экзоскелете, разработанном местными учеными

05.04.19 15:02

© РИА Новости. Виталий Аньков

5 апреля. Interfax-Russia.ru - В Волгоградской областной клинической больнице N1 проведена первая операция, при которой хирург использовал пассивный экзоскелет верхних конечностей, сообщил в пятницу журналистам заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Волгоградского государственного медицинского университета, один из создателей устройства Александр Воробье.

"Лапароскопическую операцию в экзоскелете выполнила врач акушер-гинеколог Виктория Сейкина. Это оперативное вмешательство завершило серию испытаний, которые длились в течение трех месяцев", - сказал А.Воробьев.

Он отметил, что операция была проведена в конце марта. Длилась она один час 10 минут и завершилась успешно.

По словам А.Воробьева, он разрабатывал экзоскелет с 2015 года вместе со старшим научным сотрудником лаборатории моделирования патологии Волгоградского медицинского научного центра, кандидатом медицинских наук Федором Андрющенко. За основу был взят экзоскелет для реабилитации пациентов с заболеваниями верхних конечностей, разработанный А.Воробьевым с группой волгоградских ученых.

Экзоскелет призван оказывать поддержку хирургам во время эндоскопических операций, при которых возникает необходимость несколько часов находиться в статических позах, что приводит к перенапряжению отдельных групп мышц.

В настоящее время А.Воробьев и Ф.Андрющенко получили положительное решение экспертиз на патент.