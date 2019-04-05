Астраханские власти хотят освободить от транспортного налога родителей детей-инвалидов

05.04.19 15:05

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов в пятницу внес на рассмотрение облдумы поправки в региональный закон "О транспортном налоге", сообщила представитель главы региона в областном парламенте Виктория Гурьянова.

"Проект предполагает освобождение от уплаты транспортного налога одного из родителей (усыновителей) детей-инвалидов. Проблема этих семей состоит в том, что перевозить особенных деток в общественном транспорте практически невозможно, особенно - колясочников", - сказала В. Гурьянова журналистам.

Она отметила, что семьям с детьми-инвалидами часто приходится посещать поликлиники, специализированные детские сады и реабилитационные учреждения, для чего приобретаются автомобили с более широким салоном и мощным двигателем.

"Поэтому С. Морозов принял решение: для поддержки таких семей освободить их от уплаты транспортного налога. Планируется распространить данную льготу на один автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно", - добавила В. Гурьянова.

Проект предполагает, что норма будет иметь обратную силу, то есть уже в этом году семьи с детьми-инвалидами не будут уплачивать транспортный налог. На реализацию закона потребуется выделять ежегодно из областного бюджета 17 млн рублей.

По данным администрации региона, в Астраханской области живут 4 тыс. 53 ребенка-инвалида.

Проект закона будет рассмотрен в первом чтении на заседании областной думы 18 апреля.