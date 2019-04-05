Бурундуки проснулись после зимней спячки в зоопарке Тюмени

05.04.19 15:12

© РИА Новости. Дмитриев

5 апреля. Interfax-Russia.ru - В зоопарке Тюмени с приходом теплой погоды стали выходить из зимней спячки сибирские бурундуки, сообщила агентству "Интерфакс-Урал" в пятницу директор зоопарка Татьяна Антропова.

"Бурундуки просыпаются только тогда, когда почуют, что весеннее тепло действительно наступило", - сказала Т.Антропова.

По ее словам, пока из земляных норок вышли только два бурундука.

"После долгой спячки бурундучки чувствуют себя отлично - бодрые, аппетит хороший - с удовольствием едят семечки, орешки, овощи и хлебные сухарики ", - отметила собеседница агентства.

В Тюмени в последние дни установилась теплая солнечная погода. В пятницу днем столбик термометра поднялся до плюс 8 градусов.