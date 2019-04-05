Балтфлот проводит маневры с участием кораблей, самолетов и комплексов "Бастион"

05.04.19 15:15

© РИА Новости. Виталий Аньков

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Отряд кораблей условного противника уничтожен в ходе учения на Балтике, в которых задействован флот, авиация, беспилотники и береговые ракетные комплексы "Бастион", сообщили в пятницу в пресс-службе Балтийского флота России.

"В эпизоде по обнаружению и уничтожению отряда боевых кораблей условного противника были задействованы 14 самолётов и вертолётов морской авиации флота, а также беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении флота.

В маневрах в морских полигонах Балтийского флота участвовали многофункциональные истребители СУ-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и ударные вертолёты Ми-24.

"В качестве отряда боевых кораблей условного противника выступили корветы Балтийского флота "Бойкий", "Стойкий", "Сообразительный" и "Стерегущий", в данный момент выполняющие задачи в море", - сообщили в пресс-службе.

Военные сообщили, что в ходе учения самолеты выполнили практическое бомбометание со средних и малых высот по морским корабельным щитам-мишеням.

В пресс-службе Балтфлота РФ сообщили, что в учении были задействованы расчеты ракетных комплексов "Бастион", которые выполнили электронные пуски ракет по надводным целям.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).