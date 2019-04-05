Суд поместил обвиняемого в коррупции экс-мэра Миасса Третьякова под домашний арест

05.04.19 15:21

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения обвиняемому в получении взятки экс-мэру Миасса Станиславу Третьякову, сообщается на сайте суда.

"Обвиняемый и защитник предложили рассмотреть меру, возможность избрания залога, личного поручительства или подписки о невыезде. Суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест до 6 июня", - говорится в сообщении.

Обвинение против ходатайства следователя не возражало.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник был задержан и арестован в ноябре 2018 года. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По версии следствия, в 2012 году С.Третьяков, являясь заместителем главы администрации Миасса, получил взятку в сумме более 140 тыс. рублей за выделение земельного участка.

С 8 ноября 2018 года он находился под арестом.

С.Третьяков возглавлял мэрию Миасса с июня 2013 года по сентябрь 2015 года.

Под арестом также находится еще один бывший мэр Миасса Геннадий Васьков (мэр с ноября 2015 года по май 2018 года).