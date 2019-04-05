Иркутская область дифференцирует зарплаты бюджетников в зависимости от квалификации

05.04.19 15:26

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Министерство труда и занятости Иркутской области разработало систему дифференциации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений в регионе, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В условиях значительного роста минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также с учетом реализации постановления Конституционного суда РФ от 7 декабря 2017 года №38-П (об установлении тарифной ставки (оклада) первого разряда не ниже МРОТ - ИФ) произошло фактическое уравнивание зарплат работников различной квалификации. В результате сотрудники, имеющие специальное профессиональное образование, стали получать почти одинаковую зарплату с низкоквалифицированными работниками", - говорится в сообщении.

Иркутская область стала первым регионом в Сибирском федеральном округе (СФО), губернатор которого принял указ о дифференциации зарплат, чтобы исправить эту ситуацию.

"Теперь в регионе различия в зарплате устанавливаются с учетом уровня квалификации работников, сложности выполняемой работы, качества оказываемых госуслуг и эффективности деятельности", - уточняется в сообщении.

Большинство муниципалитетов региона также подготовили правовые акты по внедрению дифференциации.

"Пока этого не сделали в Катангском районе и в Иркутске. С коллегами продолжаем работу, чтобы вопросы были решены, и люди могли получить заработную плату с учетом действующего законодательства", - цитирует пресс-служба министра труда региона Наталью Воронцову.

По данным Иркутскстата, среднемесячная зарплата в Иркутской области в 2018 г. составила 42 тыс. рублей, что на 9,5% выше, чем в 2017 г. - тогда она была 38 тыс. рублей.

"Средняя заработная плата работников бюджетной сферы Иркутской области по сравнению с 2017 годом увеличилась на 19,8%. Наибольший рост достигнут в учреждениях здравоохранения - 125,9% относительно уровня 2017 года", - отмечается в сообщении.

Иркутская область с 2017 г. занимает второе место в СФО по уровню средней зарплаты.