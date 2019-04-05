Новый глава Кургана планирует изменить структуру администрации города

05.04.19 15:29

© РИА Новости. Антон Денисов

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Кургана Андрей Потапов, который был избран депутатами гордумы в пятницу, заявил, что планирует изменения в администрации города.

"Структура администрации, конечно, будет изменена. Мы сейчас над этим вопросом будем работать, потому что есть многие несостыковки, так скажем, есть глава города и есть первый зам руководителя, должности руководитель администрации больше нет. Есть шероховатости, которые нужно будет устранить", - сказал А.Потапов журналистам в пятницу.

Он отметил, что тот объем работы, который раньше разделяли два руководителя, теперь возлагается на одного, поэтому необходимо пересмотреть кадровый состав.

"Тот коллектив, с которым я сейчас работаю, меня устраивает. Не бывает таких людей, к которым нет претензий по работе. Универсальных солдат тоже не бывает, поэтому будем смотреть по тем заслугам, какие у кого есть", - уточнил А.Потапов.

Также глава города заявил, что планирует в ближайшее время назначить директора МУП "Специализированное дорожное предприятие" Вадима Лютикова руководителем департамента развития городского хозяйства.

"На его место будет назначен главный инженер данного предприятия", - добавил А.Потапов.

Как сообщалось, депутаты Курганской городской думы на внеочередном заседании 5 апреля избрали главой Кургана руководителя администрации города А.Потапова.

А.Потапов занимает должность руководителя администрации Кургана с 5 сентября 2016 года.

В октябре 2018 года депутаты Курганской областной думы внесли изменения в законодательство, согласно которым должность руководителя администрации Кургана упраздняется. Данные поправки вступают в силу после избрания нового главы города.

В начале марта 2019 года глава Кургана Сергей Руденко подал в отставку. Обязанности главы города временно исполнял заместитель председателя Курганской городской думы Игорь Прозоров.