Экспорт сельхозпродукции Тульской области за год вырос до $140 млн

05.04.19 15:34

© РИА Новости. Евгений Биятов

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Экспорт продукции предприятий агропромышленного комплекса Тульской области в 2018 году превысил $140 млн, сообщил министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев в ходе совещания с руководителями АПК региона в пятницу.

"В 2018 году тульские сельхозпроизводители экспортировали свою продукцию на сумму более 140 млн долларов. Основными направлениями экспорта продукции тульского агропромышленного сектора являются: масложировая продукция, злаки и продукты глубокой переработки зерна, напитки, кондитерские изделия, мясная продукция и продукты ее переработки, картофель", - приводит пресс-служба облправительства слова Д.Миляева.

При этом, по данным Минсельхоза региона, экспорт продукции АПК в 2018 году превысил на 17% показатели 2017 года.

Как отметил министр, рост экспорта в рамках нацпроекта к 2024 году планируется увеличить более чем в два раза.

"Достичь целей, указанных в нацпроекте, мы планируем за счет создания экспортно-ориентированной инфраструктуры, устранения торговых барьеров и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК. Сейчас в нашем регионе реализуется свыше 30 проектов на сумму порядка 100 млрд рублей, из которых треть имеет существенный экспортный потенциал", - отметил Д.Миляев.

Ранее сообщалось, что Тульская область планирует к 2024 году увеличение объемов экспорта АПК до $323 млн. На сегодняшний день в регионе для экспорта аттестованы уже 32 предприятия.