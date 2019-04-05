Корпус Московского Кремля планируют отреставрировать

05.04.19 15:42

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реставрацию одного из корпусов Московского Кремля, говорится в сообщении ведомства.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение ремонта и реставрации объекта культурного наследия федерального значения "Корпус с Апартаментами Их Императорских Высочеств и Конюшенный корпус у Кремлевской стены. Конец 1820-х годов, архитектор И.Т. Таманский, 1838 - 1851 годы, архитектор К.А. Тон". Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости проекта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения", - отмечается в материалах.

В них добавляется, что объект расположен в западной части Московского Кремля у прясла стены между Троицкой и Комендантской башнями. Здание состоит из трех- и четырехэтажного каменных корпусов, соединенных трехэтажной встройкой и надземным переходом в южной части внутреннего двора. Один из корпусов поставлен по красной линии Дворцовой площади и примыкает с северо-востока к Переходному корпусу Большого Кремлевского дворца, а с юга - к Оружейной палате. Второй корпус расположен вплотную к Кремлевской стене. В настоящее время его площади отведены под помещения Музеев Московского Кремля, гостевой резиденцию для временного пребывания глав и членов делегаций иностранных государств, а также иные нужды.

Кроме того, работы пройдут в Зимнем саду, в подвале, где будут размещены инженерно-технические помещения. Во всех корпусах отремонтируют чердак, где утеплят перекрытия и разместят инженерное оборудование.

Реализация проекта будет финансироваться за счет средств бюджета Российской Федерации.