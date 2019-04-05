|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
05.04.19 16:02
Тульская область запустила "искусственный интеллект" для выявления онкологии
"С использованием искусственного интеллекта ведется анализ и распознавание диагностических изображений на предмет обнаружения признака рака легких в автоматическом режиме. Уже получен результат по 37 исследованиям, выявленные факты подозрения на туберкулез и онкологию. Сейчас в процессе обработки искусственным интеллектом данные по 194 пациентам", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в ноябре 2018 года правительство Тульской области совместно с фондом Сколково, компанией "Интеллоджик" подписали соглашение о реализации пилотного проекта "Botkin.AI".
Ранее сообщалось, что в Тульской области приняли региональную программу по выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии и снижению смертности от них. На его реализацию в 2019 году предусмотрено более 2 млрд рублей. В общей сложности за два года в регионе планируется открыть пять амбулаторных онкологических центров.
Согласно прогнозам, смертность от онкологических заболеваний в 2019 году не должна превысить 254,4 на 100 тыс. жителей.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket