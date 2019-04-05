Тульская область запустила "искусственный интеллект" для выявления онкологии

05.04.19 16:02

© РИА Новости. Евгений Самарин

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Современные цифровые технологии начали использовать в медицинских учреждениях Тульской области для установления более точных диагнозов, сообщила пресс-служба облправительства.

"С использованием искусственного интеллекта ведется анализ и распознавание диагностических изображений на предмет обнаружения признака рака легких в автоматическом режиме. Уже получен результат по 37 исследованиям, выявленные факты подозрения на туберкулез и онкологию. Сейчас в процессе обработки искусственным интеллектом данные по 194 пациентам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ноябре 2018 года правительство Тульской области совместно с фондом Сколково, компанией "Интеллоджик" подписали соглашение о реализации пилотного проекта "Botkin.AI".

Ранее сообщалось, что в Тульской области приняли региональную программу по выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии и снижению смертности от них. На его реализацию в 2019 году предусмотрено более 2 млрд рублей. В общей сложности за два года в регионе планируется открыть пять амбулаторных онкологических центров.

Согласно прогнозам, смертность от онкологических заболеваний в 2019 году не должна превысить 254,4 на 100 тыс. жителей.