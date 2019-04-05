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05.04.19 16:09

Глава ЯНАО уверен, что газовые проекты Ямала докажут надёжность Севморпути

© РИА Новости. Вера Костамо
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Проекты по добыче и подготовке газа, реализуемые в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), позволят сделать Северный морской путь (СМП) понятным для грузоотправителей и доказать его надёжность, считает губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Большой вопрос всегда - контейнерные перевозки, все их ждут. Здесь лично я пока не вижу большого потенциала (для СМП - ИФ). Но, неоднократно общаясь с компаниями-грузоотправителями, (понимаю - ИФ), все хотят надёжности. Благодаря нашим крупным проектам маршрут станет понятным, надёжным. Появится статистика по нему, что он безопасный, на него можно рассчитывать", - сообщил Д.Артюхов журналистам в пятницу в Салехарде.

По его словам, в прошлом году по СМП были перевезены рекордные 20 млн тонн грузов. "Эта цифра более чем в три раза превышает лучший результат, который был в СССР. Задача, которая поставлена президентом, - задача сложная, 80 млн тонн совсем скоро, уже через пять лет. Видим, что она достижима", - подчеркнул Д.Артюхов.

Он напомнил, что якорные проекты для обеспечения грузоперевозок - это "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2".

"В сумме дают более 40 млн тонн только эти два проекта. Это огромный объем, который в свою очередь обеспечивает и инфраструктуру, связанную со спасением, метеорологией, весь необходимый комплекс для осуществления навигации по СМП", - резюмировал Д.Артюхов.

Вместе с тем, губернатор высказал мнение, что СМП в ближайшие годы не может конкурировать с Суэцким каналом. "Суэцкий канал - один из главных транспортных маршрутов всего мира, но Северный морской путь - это особая артерия для России, у нее есть ряд преимуществ. В первую очередь, это расстояние короткое. Но мы понимаем, что СМП в среднесрочной перспективе не может стать полноценной заменой", - добавил Д.Артюхов.

В декабре прошлого года Владимир Барбин, который занимал должность посла по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД РФ, высказывал мнение, что Северный морской путь не является прямым конкурентом Суэцкого канала и в ближайшее время вряд ли им станет. По его словам, в 2017 году объем грузоперевозок через Суэцкий канал составил 1 млрд тонн, через СМП - 10 млн тонн.

Как сообщалось ранее, власти РФ хотят уже к сентябрю текущего года иметь определенность с грузовой базой СМП, перевозки по которому, согласно указу президента РФ Владимира Путину, к 2024 году нужно увеличить до 80 млн тонн.

По оценке Минэнерго, транспортировка углеводородов по всему СМП к 2024 году вырастет с текущих 18 млн тонн до 66 млн тонн.

При этом ФГУП "Атомфлот" не исключает роста грузопотока по Северному морскому пути до объема свыше 80 млн тонн к 2024 году.

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