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05.04.19 16:21

Льготная ставка по ипотечному кредиту для семей с двумя и более детьми распространена на весь срок его действия

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
5 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ своим постановлением распространило льготную ставку по ипотечному кредиту в размере шести процентов для семей с двумя и более детьми на весь срок действия кредита.

Этим же документом многодетным семьям разрешено повторное рефинансирование кредитов.

Документ опубликован на сайте кабинета министров. Постановление подписано 27 марта.

"Участие в программе субсидирования по сниженным ставкам до шести процентов годовых на срок 3, 5 или 8 лет не в полной мере было востребовано людьми, так как после этого периода субсидирование прекращалось", - говорится в пояснении к постановлению.

Кроме того, правила предоставления субсидий кредитными организациями и агентством ипотечного жилищного кредитования (АО "ДОМ.РФ") не предусматривали повторного рефинансирования кредитов, что также не давало людям возможности воспользоваться условиями программы субсидирования.

Как отмечается в справке, подписанное постановление направлено на создание более привлекательных условий субсидирования ставок по ипотеке. "В частности, увеличивается период субсидирования на весь срок кредита в размере шести процентов годовых. С учетом специфики регионов Дальнего Востока предусматривается возможность субсидирования ставок по кредитам на приобретение жилья и жилых помещений с земельным участком, расположенных в сельских поселениях ДФО, не только на первичном рынке жилья, но и на вторичном рынке", - отмечается в справке.

Кроме того, отмечается на сайте правительства, внесенные изменения позволят людям, имеющим рефинансированные кредиты, еще раз рефинансировать их по новым условиям.

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