Суд частично удовлетворил новый иск Генпрокуратуры к полковнику Захарченко почти на 500 млн рублей

05.04.19 16:46

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества и активов на 484 млн рублей к бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) полковнику Дмитрию Захарченко и его пяти соответчикам, передал корреспондент "Интерфакса".

"Исковые требования Российской Федерации в лице заместителя генерального прокурора удовлетворить частично", - говорится в решении судьи Натальи Самороковской.

Как следует из решения по делу, суд отказался взыскать с Д.Захарченко и его бывшей жены Яны Саратовцевой 320 тыс. долларов США как стоимость изъятых у последней украшений, которые, по мнению Генпрокуратуры, были приобретены на незаконные доходы полицейского в Нью-Йорке.

Генпрокуратура просила Никулинский суд взыскать с полковника и еще пяти человек якобы незаконно нажитые облигации на сумму свыше $208 тыс., объекты недвижимого имущества - нежилые помещения общей стоимостью 331 млн рублей, накопления от арендной платы за использование этих помещений в размере 35 млн рублей, ювелирные изделия с денежным эквивалентом, превышающим 10 млн рублей, а также $2,5 млн, которые были обнаружены на счетах и в банковских ячейках доверенных лиц офицера.

Общая стоимость указанных имущества и активов составляет 484 млн рублей.

Соответчиками полковника по гражданскому иску выступали его экс-супруга Я.Саратовцева, мать его дочери Марина Семынина, подруга последней Людмила Тучкова, предприниматель Алексей Кияница, а также родственница матери еще одного ребенка полковника Лилия Горшкова.

Согласно иску Генпрокуратуры, через перечисленных в заявлении лиц полицейский пытался скрыть свои незаконные расходы.

Как заявил в суде прокурор Сергей Бочкарев, поддерживавший иск надзорного органа, "сторона ответчиков не представила никаких доводов, опровергающих выводы Генеральной прокуратуры".

Кроме того, отметил С.Бочкарев, в рамках судебного разбирательства "решалась социально-правовая проблема - проблема под названием коррупция".

"Каждое положение искового заявление было направлено на то, чтобы ответить на ряд вопросов: кто виноват в коррупции? что делать? быть или не быть? В исковом заявлении мы ответили на эти вопросы. Кто виноват в коррупции - в данном исковом заявлении мы призывам привлечь к ответственности за совершение коррупции Дмитрия Викторовича Захарченко как основного ответчика. На вопрос, что делать, отвечает закон. (...) Эти же нормы дают ответ на вопрос, быть или не быть коррупции - не быть", - отметил прокурор.

Д.Захарченко и соответчики исковые требования не признали, указав суду на недостоверность доказательств, представленных Генпрокуратурой, и незаконность требований надзорного ведомства.

Полковник, в частности, назвал утверждения Генпрокуратуры "клеветническими".

"Мы не увидели ни одного доказательства, которое бы подтверждало исковое заявление. Мы прослушали мнение прокурора, который обращал внимание суда на "глубокое убеждение" в том, что Захарченко коррупционер. Но для всех присутствующих важны доказательства, а не его мнение", - заявил бывший полицейский.

Адвокат офицера Александр Горбатенко обратил внимание суда на то, что "законом определен круг лиц, у которых в рамках антикоррупционного законодательства имущество забрать нельзя и у которых можно". По его словам, соответчики Д.Захарченко по данному делу в этот круг входить не могут.

Нынешний иск Генпрокуратуры стал вторым таким, поданным к полковнику и его предполагаемым доверенным лицам. В 2017 году ведомство через суд добилось обращения в доход государства активов, в том числе наличных денежных средств в различной валюте, родственников и близких Д.Захарченко на общую сумму в 9 млрд рублей.

Бывшему врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК Д.Захарченко вменяется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

В настоящее время три эпизода его возможной преступной деятельности рассматривает столичный Пресненский суд.

Свою вину полковник не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".