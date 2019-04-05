Turkish Airlines увеличила число рейсов по маршруту Казань - Стамбул до шести в неделю

05.04.19 17:12

© РИА Новости. Евгений Биятов

5 апреля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания Turkish Airlines в пятницу ввела новый рейс Казань-Стамбул, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта "Казань".

Таким образом, число рейсов возросло до шести в неделю.

"Начиная с 1 июля, данный рейс будет выполняться также по воскресеньям, то есть, на ежедневной основе", - говорится в пресс-релизе.

Turkish Airlines начала выполнять регулярные рейсы в Стамбул из Международного аэропорта "Казань" в 2006 году.

Ранее сообщалось, что в Татарстане действуют более 10 заводов с турецкими инвестициями, в работе еще ряд крупных экономических проектов. Турция и Татарстан развивают связи в области культуры, науки и образования, спорта и туризма, межмуниципального взаимодействия.