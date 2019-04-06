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06.04.19 22:08
Медведев: никакие фундаментальные изменения в Конституции РФ не нужны
"Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки, или фундаментальные изменения в действующую конституцию, о чем я говорил в статье, посвящённой 25-летию конституции, не нужны. Конституция - инструмент, которые рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны", - сказал Д.Медведев журналистам в субботу в ответ на просьбу прокомментировать заявления спикера Госдумы Вячеслав Володина, касающихся внесения изменений в Конституцию РФ.
При этом премьер заметил, что "общество и политическая система развиваются и это может вызвать вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов власти".
"Это совершенно нормально. Напомню, что именно по моей инициативе в 2008 году были изменены сроки полномочий президента, парламента, введена отчетность правительства перед Госдумой. Эти изменения к тому времени назрели и логично вписались в политико-государственный контекст", - отметил глава правительства.
Кроме того, Д.Медведев подчеркнул, что "любые новые изменения обязательно должны пройти стадию обсуждения как на экспертном уровне, так и в самих структурах власти".
"Никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать фундаментальных положений о правах и свободах граждан и положений о форме государственного правления в нашей стране, то есть норм о президентской республики", - сказал глава правительства.
Ранее в субботу стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагает внести поправки в Конституцию, которые позволят нижней палате российского парламента принимать участие в консультациях при назначении членов правительства.
"Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Госдума, как минимум, участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", - сказал В.Володин в интервью сайту Госдумы.
По его словам, в настоящее время в соответствии с Конституцией РФ Госдума участвует в формировании правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства, однако на практике правительство формируется самим председателем правительства и президент принимает решение о составе правительства по представлению премьер-министра, "но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнения по кандидатам".
Вместе с тем В.Володин заявил, что считает целесообразным дополнить Конституцию России нормой о праве Госдумы давать оценку деятельности отдельных министров.
Он считает правильными поправки в Конституцию 2008 года, которые обязали правительство ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах своей работы, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой.
"Мы видим, что выросла ответственность правительства и власти в целом, стал более эффективным парламентский контроль за принимаемыми решениями. В развитие этих подходов целесообразно дополнительно детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Госдумой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министров", - сказал В.Володин в интервью.
При этом он отметил, что базовые положения Конституции незыблемы и совершенно очевидно, что за 25 лет действия Конституции удалось сделать очень многое.
"Вместе с этим время идет вперед, новые задачи развития страны требуют большей эффективности", - сказал спикер нижней палаты парламента.
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