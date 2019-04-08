Почти на 1,5 тыс. га увеличилась за сутки площадь лесных пожаров в России

08.04.19 06:08

© РИА Новости. Константин Чалабов

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Контролируемые лесные пожары в России по данным на утро понедельника охватили более 4,9 тыс. га, горят 14 участков в пяти регионах страны, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана" со ссылкой на региональные диспетчерские службы лесного хозяйства.

Работы по активному тушению ведутся на лесном участке в Магаданской области - самом крупном природном очаге. За сутки площадь пожара увеличилась почти на 700 га и превысила 4 тыс. га.

В Амурской области огонь охватил две природные территории (653 га), в Хабаровском крае шесть лесных пожаров (187 га), четыре участка горят в Забайкалье (98 га). Один пожар на землях лесного фонда на площади менее 1 га в Бурятии.

За прошедшие сутки 7 апреля в России ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 399 га.

Пожароопасный сезон открыт в 34 субъектах РФ. Особый противопожарный режим введен в одном районе Ставропольского края, в одном районе Республики Тыва, в восьми районах Республики Хакасия, в 12 районах Амурской и в одном районе Еврейской автономной областей, в девяти районах Приморского края, в восьми районах Хабаровского края.