Возбуждено дело в отношении якутянки, оставившей младенца одного в квартире

08.04.19 06:12

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Якутска, которая оставила трехмесячного младенца в квартире на четыре дня, сообщает пресс-служба МУ МВД России "Якутское".

Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением".

"В настоящее время ребенок в безопасности, он проходит курс терапии и уход в детской больнице", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 3 апреля полицейские получили сообщение о непрекращающемся детском плаче в одной из квартир жилого дома в Якутске. Вскрыв входную дверь, они обнаружили лежащего на диване трехмесячного ребенка. Он находился один, рядом лежала пустая бутылочка для вскармливания, мать отсутствовала.