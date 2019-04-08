Новосибирские коммунисты решили выдвинуть действующего мэра Локтя на новый срок

08.04.19 06:20

© РИА Новости. Александр Кряжев

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Пленум Новосибирского областного комитета КПРФ поддержал выдвижение первого секретаря обкома, действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя на выборах главы города, которые должны пройти в сентябре текущего года, сообщает пресс-служба обкома КПРФ.

"Пленум единогласно проголосовал за выдвижение Анатолия Локтя на выборы мэра Новосибирска. Конференция, на которой состоится официальное выдвижение кандидата, пройдет в конце июня, после того, как будет официально объявлено о начале избирательной кампании", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу А.Локоть заявил, что принял решение участвовать в выборах главы города.

"Я заявляю о том, что я готов участвовать в выборах мэра Новосибирска при одном условии: если это выдвижение поддержат новосибирцы", - сказал он.