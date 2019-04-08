Экс-первый замглавы правительства Хакасии осужден за хищение 94 млн рублей

08.04.19 06:22

© РИА Новости. Максим Богодвид

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Черногорский горсуд Хакасии признал виновными в мошенничестве бывшего первого заместителя председателя правительства Александра Голышева, директоров "Хакресводоканала" Олега Базиева и ООО "СИБУС" Ирину Свистунову, сообщает в понедельник пресс-служба республиканской прокуратуры.

Осужденные признаны виновными по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Суд установил, что осужденные создали преступную группу и, используя служебное положение, похищали деньги госпредприятия "Хакресводоканал".

"С 1 июня 2011 года по 17 июля 2013 осужденные, перечислили на расчетные счета подконтрольного им ООО "СИБУС" денежные средства в качестве оплаты услуг по фиктивным договорам, заключенным с ГУП РХ "Хакресводоканал". Государственному предприятию причинен материальный ущерб на сумму свыше 94 млн рублей", - говорится в релизе.

Суд приговорил А.Голышева к шести годам и трем месяцам колонии общего режима, О.Базиева к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима. И.Свистунова, с учетом предыдущего приговора, осуждена на пять лет и три месяца, отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Также передан на рассмотрение иск о взыскании с подсудимых причиненного ущерба.