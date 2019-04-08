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08.04.19 11:00
Более 700 человек в карнавальных костюмах спустились с горы в Шерегеше
"Фестиваль катания GrelkaFest в Шерегеше в этом году стал рекордным. Он собрал на горе Зеленая наибольшее количество участников за всю историю мероприятия - с горы спустились 740 райдеров в карнавальных костюмах", - говорится в релизе.
"Самым юным" участником фестиваля стал мальчик Тимофей Туря, которому один год и один месяц, "Самым почтенным" - 74-летний Эдуард Нефедьев. "Самым массовым" был признан спуск сотрудников Сбербанка.
Организаторы фестиваля вручили спецпризы командам, спустившимся в костюмах пиратов на пиратском корабле, персонажей сериала "Игра престолов" и фильма "Кавказская пленница".
В свою очередь в официальном сообществе фестиваля в соцсетях сообщается, что более 200 человек участвовали в первом вечернем иллюминированном спуске. Лыжники и сноубордисты скатывались с горы, держа в руках разноцветные фонарики.
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