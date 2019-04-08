Более 700 человек в карнавальных костюмах спустились с горы в Шерегеше

08.04.19 11:00

Фото организаторов

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Рекордный по количеству участников спуск горнолыжников состоялся на лыжном курорте Шерегеш в рамках фестиваль GrelkaFest, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области в понедельник.

"Фестиваль катания GrelkaFest в Шерегеше в этом году стал рекордным. Он собрал на горе Зеленая наибольшее количество участников за всю историю мероприятия - с горы спустились 740 райдеров в карнавальных костюмах", - говорится в релизе.

"Самым юным" участником фестиваля стал мальчик Тимофей Туря, которому один год и один месяц, "Самым почтенным" - 74-летний Эдуард Нефедьев. "Самым массовым" был признан спуск сотрудников Сбербанка.

Организаторы фестиваля вручили спецпризы командам, спустившимся в костюмах пиратов на пиратском корабле, персонажей сериала "Игра престолов" и фильма "Кавказская пленница".

В свою очередь в официальном сообществе фестиваля в соцсетях сообщается, что более 200 человек участвовали в первом вечернем иллюминированном спуске. Лыжники и сноубордисты скатывались с горы, держа в руках разноцветные фонарики.