Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка

08.04.19 11:13

© РИА Новости. Сергей Гунеев

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Меры, принятые по итогам совещания 26 марта в правительстве под председательством вице-премьера Дмитрия Козака, были объявлены без обсуждения с нефтяными компаниями, в то время как на них переложены потери от сдерживания цен на моторные топлива и нерыночного регулирования внутреннего рынка, говорится в письме главного исполнительного директора "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игоря Сечина председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, с копией которого ознакомился "Интерфакс".

Как сообщалось, на совещании 26 марта было принято решение о продлении на три месяца (до 30 июня 2019 года) срока действия соглашений с нефтяными компаниями по поддержанию цен на моторные топлива с корректировкой объемов поставок и изменением цен на нефтепродукты на уровне инфляции. Также была подтверждена целесообразность доработки "демпфирующей" составляющей обратного акциза, однако из-за отсутствия на совещании представителей Минфина непроясненным остался вопрос источника финансирования предлагаемой корректировки, которое может быть проведено за счет повышения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль. Предлагаемое введение механизма лицензирования экспорта нефтепродуктов с целью получения дополнительных гарантий снабжения внутреннего рынка моторным топливом вызывает вопросы в связи с непрозрачными настройками этого режима.

"По факту, с мая 2018 года введено ручное нерыночное регулирование цен на моторные топлива; при этом, продолжают предлагаться все новые механизмы ручного регулирования предпринимательской деятельности, что не только создает системные риски для функционирования системообразующей нефтяной отрасли, но и, по мнению абсолютного большинства участников рынка, становится дублированием уже существующих регуляторных инструментов", - отмечает И.Сечин.

С мая 2018 года розничные цены компании на горюче-смазочные материалы заморожены и скорректированы только на рост НДС, мелкооптовые цены снизились на 5-16%. Вместе с этим значительно выросли сопутствующие затраты на производство и повышены на 50% акцизы на топливо, в результате, нефтяная отрасль фактически субсидирует смежные отрасли экономики, поясняется в обращении. Компания оценивает свои потери за счет удержания цен на уровнях, не учитывающих рыночную конъюнктуру, увеличения акцизной нагрузки, эффекта завершения большого налогового маневра и некорректной настройки механизма демпфера с мая 2018 года более чем в 75 млрд руб. В случае продления соглашения с правительством потери будут составлять 30 млрд руб. в квартал.

Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.

По его мнению, в настоящее время внутренний рынок моторного топлива сбалансирован и дает возможность перехода к рыночным механизмам регулирования. В качестве системной меры развития рынка нефтепродуктообеспечения "Роснефть" предлагает с мая текущего года законодательство ввести для недропользователей дополнительные обязанности, прописав их в лицензионных соглашениях - перерабатывать на российских НПЗ и поставлять на внутренний рынок светлые нефтепродукты в объеме не менее 17,5% от нефти, добываемой в России (за исключением проектов СРП и поставок в Белоруссию). Он напоминает, что эта мера была поддержана правительством на совещании с нефтяными компаниями еще в сентябре 2018 года, однако профильные ведомства отметили сложность ее администрирования.

"Вместе с тем, в качестве возможного механизма администрирования обязательной переработки доли добытой в РФ нефти предлагается проработать использование механизма замещения доли обязательного объема перерабатываемой нефти на корзину светлых нефтепродуктов ("свопирование")", - сообщает И.Сечин в письме. Согласно его предложениям, компании со свободными нефтеперерабатывающими мощностями в РФ могли бы покупать нефть у добывающих структур по договорной цене и выдавать им корзины светлых нефтепродуктов, получаемых из сданного сырья. Ставка процессинга может быть установлена ФАС для каждого из НПЗ. Кроме того вертикально-интегрированные компании могли бы оказывать услуги по реализации получаемых светлых нефтепродуктов по рыночной (биржевой) цене тем производителям, у которых отсутствуют собственные трейдинговые подразделения.

Д.Медведев поручил первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову и Д.Козаку подготовить позицию по предложенным мерам.

Представитель Д.Козака Илья Джус не стал комментировать предложения, отметив, что правительство "внимательно отслеживает позицию нефтяных компаний". Представитель А.Силуанова от комментариев отказался. В пресс-службе "Роснефти" заявили, что компания не комментирует рабочую переписку.

На прошлой неделе Д.Козак заявил журналистам, что новые соглашения с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива уже подписаны. В компаниях говорят, что не получали дополнительных документов к топливному соглашению от ноября прошлого года, а все обязательства нефтяников на второй квартал будут зафиксированы протоколом совещания у Д.Козака, состоявшегося в конце марта.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что правительство РФ и нефтяные компании пока не будут подписывать новые топливные соглашения о стабилизации рынка до конца II квартала, компании продолжают работать в рамках прежних договоренностей.

Как сообщалось, правительство по настоянию нефтяных компаний приняло решение снизить уровень целевых цен на бензин в формуле демпфера с 56 тыс. руб./т до 51 тыс. руб./т, по дизельному топливу - с 50 тыс. руб./т до 46 тыс. руб./т. Это уже вторая корректировка демпфирующего механизма за счет снижения целевой цены. По расчетам Минфина, это приводит к выпадающим доходам бюджета в 120-190 млрд рублей. Одним из вариантов компенсации могло бы стать повышение НДПИ, однако Минэнерго выступает против такого подхода. Другим вариантом компенсации могли бы стать средства ФНБ, однако против этого выступает Минфин. Глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что прорабатывается предложение о частичной компенсации за счет повышения пошлины на средние дистилляты.