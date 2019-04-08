Более 30 тыс. жителей Подмосковья поучаствовали в акциях в честь Дня здоровья

08.04.19 11:18

© РИА Новости. Владимир Якимов

8 апреля. Interfax-Russia.ru - В акциях, приуроченных ко Всемирному дню здоровья, которые прошли в выходные, приняли участие более 30 тысяч жителей Московской области, сообщает министерство физической культуры и спорта региона.

"Центральным и наиболее массовым мероприятием стала акция "10 000 шагов к жизни", ведь именно 10 000 шагов в день необходимо проходить человеку, чтобы поддерживать нормальную физическую активность", - приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.

Мероприятие проводилось в Ивантеевке и Кашире. Участники прошли дистанцию равную 10 тысячам шагов.

В Солнечногорске и Сергиевом Посаде жители вышли на массовую зарядку. В Орехово-Зуево состоялся забег на 5 километров.