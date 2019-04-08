Россияне смогут бесплатно привиться от кори до октября

08.04.19 11:20

© РИА Новости. Александр Гальперин

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Вакцинация против кори проводится в России с 1 апреля по 1 октября, привиться может любой гражданин России, не получивший ранее прививку или иммунитет к заболеванию, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Сделать прививки против кори в медицинской организации по месту жительства в период с 01.04.2019 по 01.10.2019 может любой гражданин Российской Федерации, не болевший корью, не получивший прививки против кори ранее в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и не имеющий сведений о прививках против кори", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на сайте ведомства в понедельник.

Отмечается, что вакцинация ("подчищающая иммунизация") против кори проводится на территории России "в связи с неблагополучной эпидситуацией по кори в зарубежных странах" - в целях предупреждения развития кори в РФ. Мероприятия проводятся в рамках поручения правительства РФ по постановлению главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Специфического лечения против кори не существует, напоминают в Роспотребнадзоре. При этом единственным надежным методом предупреждения кори является иммунизация.

Плановая вакцинация детей проводится в 1 год и ревакцинация в 6 лет. Плановая иммунизация взрослых, не имеющих сведений о прививках, проводится в возрасте до 35 лет, а также до 55 лет прививаются лица из "групп риска" - работники лечебно-профилактических учреждений, образовательных учреждений, социальной сферы и коммунального обслуживания, работники транспорта, торговли и лица, работающие вахтовым методом.

Необходимо иметь две прививки против кори, причем документально подтвержденных. Не привитые в детстве взрослые прививаются двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками, добавили в Роспотребнадзоре.