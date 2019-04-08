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08.04.19 11:56

Кириенко заявил о неизбежности регулирования интернета со стороны государства

© РИА Новости. Алексей Никольский
8 апреля. Interfax-Russia.ru - Доля российских интернет-компаний составляет уже порядка 4% ВВП и будет стремительно расти, а регулирование интернета неизбежно, поскольку сеть является важной составляющей мировой экономики, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"В России доля интернет-компаний уже порядка 4% валового внутреннего продукта (ВВП). Эта доля будет стремительно нарастать, поскольку именно зоны интернет-экономики растут в разы быстрее, чем другие сферы экономики", - сказал С.Кириенко на юбилейном XX Российском форуме по управлению интернетом (RIGF 2019) в Москве, который посвящен 25-летию рунета.

"Это значит, что влияние будет только возрастать, это значит, что Интернет будет входить в отрасли, в которых существовало свое собственное регулирование", - добавил он.

Так как сегодня Интернет - "это важная составляющая часть мирового продукта", вопрос о том, должно ли международное сообщество и государство участвовать в регулировании Интернета, по мнению С.Кириенко, "не стоит - это неизбежно".

Таким образом, сейчас на повестке дня, по его словам, вопрос, как выстроить регулирование, "удержав тонкую грань" между безопасностью граждан и государств и сохранением условий для конкуренции и развития.

В то же время в Кремле заявили о важности открытости и конкуренции Интернета на всех уровнях, а также о необходимости выработать единые правила его функционирования в рамках ООН.

"Нам кажется очень важным, чтобы открытость и конкуренция в Интернете сохранялась во всех смыслах этого слова, потому что тот невероятный путь, который проделал Рунет за 25 лет, я абсолютно убежден, что это как раз результат открытости и конкуренции",- сказал С.Кириенко, выступая на юбилейном XX Российском форуме по управлению интернетом (RIGF 2019) в Москве, который посвящен 25-летию рунета.

По его словам, очень важно, чтобы такой подход сохранялся "со всех точек зрения", в том числе "с точки зрения государственного управления". "Недопустимо, чтобы здесь возникали монополии отдельного государства или группы государств, это должна быть совместная работа всего международного сообщества под эгидой Организации объединенных наций", - отметил С.Кириенко.

По его словам, при выработке единых для международного сообщества правил необходимо соблюсти баланс между безопасностью и открытостью с конкуренцией. "Нам кажется, что самое главное здесь - это совместная работа в первую очередь с самим интернет-сообществом, я верю в саморегулирование интернет-рынка", - сказал С.Кириенко.

По его словам, "блестящим примером такого саморегулирования" является подписанный 1 ноября прошлого года "антипиратский" меморандум между крупными компаниями.

"Мы исходим из того, что интернет-сообщество - главный партнёр и для государства и для международного сообщества в лице Организации объединенных наций по выработке справедливых, объективных правил и условий, которые обеспечат безусловное развитие Интернета", - сказал первый замглавы АП.

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