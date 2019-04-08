Черноморский флот РФ отслеживает учения НАТО в Черном море

08.04.19 11:39

© РИА Новости. Виталий Тимкив

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Корабли и авиация Черноморского флота России отслеживают начавшиеся в Черном море учения НАТО Sea shield - 2019, сообщили в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ.

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - говорится в сообщении.

"В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации", - сообщили в Национальном центре.

По данным центра, учения НАТО Sea shield - 2019 ("Морской щит - 2019") начались в юго-западной части Черного моря. В учении задействованы корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями Вооруженных сил Грузии и Украины.

На прошлой неделе стало известно, что НАТО приняла новый план, который предполагает усиление присутствие в регионе Черного моря. Эти планы альянса уже вызвали негативную реакцию в РФ: так, первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил в прошлый четверг "Интерфаксу", что Россия не оставит новый план НАТО без ответа. "Любые такие действия найдут ответ со стороны России. Мы ответим зеркально", - сказал А.Красов.

По его словам, планы НАТО нарастить присутствие в регионе Черного моря усилят напряженность. "Они явно стремятся дестабилизировать обстановку вблизи российских границ", - сказал А.Красов.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в регионе Черного моря.

Российские военные развернули в Крыму четыре дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

Оборону черноморского побережья России обеспечивают корабли Черноморского флота РФ, морская авиация и авиация ПВО. В Крыму создан армейский корпус, в его составе - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие.

Черноморский флот России за последние годы получил шесть дизель-электрических подлодок, несколько новых фрегатов и малых ракетных кораблей. Все они оснащены крылатыми ракетами "Калибр".

На черноморском побережье России развернуты противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".

Как сообщалось, в планах - начать в 2019 году строительство в Крыму новой радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении взамен устаревшей РЛС "Днепр" под Севастополем.