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08.04.19 11:32

Мизулина назвала фейковой новость о своей рекомендации запретить йогу в СИЗО

© РИА Новости. Андрей Стенин
8 апреля. Interfax-Russia.ru - Сенатор Елена Мизулина заявила, что не требовала запретить занятия йогой в СИЗО, она намерена обратиться в Роскомнадзор в связи с распространением подобной информации в некоторых СМИ.

"Вчера в ряде СМИ появились недостоверные сообщения, в которых содержалась информация о том, что сенатор Елена Мизулина "потребовала запретить йогу", а также иные аналогичные заметки и публикации", -говорится в сообщении пресс-службы Е.Мизулиной.

"Сенатор планирует в ближайшее время обратиться в Роскомнадзор по факту распространения "фейковых новостей", - отмечается в пресс-релизе.

По мнению Е.Мизулиной, "это типичный пример распространения фейковых новостей".

"В моем письме в адрес Генерального прокурора не содержалось никаких требований "запретить проведение занятий йогой в СИЗО", и уж тем более "запретить йогу", - приводит слова Е.Мизулиной ее пресс-служба.

По словам сенатора, она лишь перенаправила в прокуратуру поступившее ей письмо, как делает это регулярно.

"Я не оставляю без ответа ни одно обращение граждан, многие из них отправляю в профильные министерства и ведомства, в том числе, в Генеральную прокуратуру. Речь идёт о десятках тысяч писем в год. Почему в данном случае сопроводительное письмо вызвало такую "истерию" ничем иным как сознательной манипуляцией назвать не могу", - сказала Е.Мизулина.

Согласно запросу Е.Мизулиной на имя генпрокурора Юрия Чайки, имеющемуся в распоряжении "Интерфакса", к ней "обратился профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Дворкин А.Л. с просьбой о проверке информации о проведении занятий "кундалини-йога" с заключенными ряда исправительных учреждений".

"Принимая во внимание значимость и актуальность рассматриваемого вопроса, прошу дать поручение ознакомиться с фактическим состоянием дел, при подтверждении информации - проверить соответствие действующему законодательству цели и содержания мероприятий", - говорится в запросе сенатора.

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