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08.04.19 11:41
Сельхозпредприятия Брянской области приступили к посевной
По словам собеседника агентства, в этом году брянские сельхозпредприятия намерены произвести свыше 1,9 млн тонн зерна, 1,2 млн тонн картофеля и 122 тыс. тонн других овощей.
"К севу яровых культур приступили почти все районы области. Сельхозпредприятия и фермеры проведут его на площади около 400 тыс. га. Вся же посевная площадь в этом году составит более 840 тыс. га, в том числе под зерновыми - 370 тыс. га, под картофелем - 26 тыс. га, под другими овощами - 1 тыс. га, под техническими культурами - 76,6 тыс. га", - уточнили в департаменте.
Собеседник агентства добавил, что если в целом посевная площадь сельхозпредприятий и фермерских хозяйств осталась на уровне прошлого года, то по техническим культурам, таким как лен-долгунец, рапс, соя, подсолнечник, она выросла в 1,3 раза.
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