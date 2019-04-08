Следствие просит продлить до 14 июля срок ареста четверым фигурантам "дела Baring Vostok"

08.04.19 11:45

© РИА Новости. Виталий Белоусов

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет России обратился в Басманный суд Москвы с ходатайствами о продлении срока ареста четверым фигурантам "дела Baring Vostok", в том числе партнеру фонда по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю.

"В суд поступили материалы о продлении срока стражи до 14 июля в отношении Дельпаля, Зюзина, Абгаряна и Владимирова. Ходатайства о продлении меры пресечения в отношении Майкла Калви в суд пока не поступало", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она уточнила, что дата судебного заседания по заявленным следствиям ходатайствам пока не назначена.

Ф.Дельпалю, старшему партнеру и основателю Baring Vostok Майклу Калви, партнеру фонда Вагану Абгаряну, директору по инвестициям Ивану Зюзину, генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову, а также бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику предправления Норвик банка Алексею Кордичеву вменяется хищение более 2,5 млрд рублей банка "Восточный" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Басманный суд Москвы в середине февраля заключил фигурантов под стражу на два месяца. Впоследствии Мосгорсуд признал законными постановления об их аресте.