Новый лесной район появится в Алтайском крае для сохранения ленточного бора

08.04.19 11:50

© РИА Новости. Евгения Новоженина

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Новый лесной район создан в Алтайском крае с целью сохранить уникальный ленточный бор, сообщается на сайте Минприроды РФ.

"Новый лесной район в Алтайском крае создан по итогам совещания, состоявшегося 11 февраля текущего года под председательством главы Минприроды Дмитрия Кобылкина с участием представителей федеральной и региональной властей, общественных организаций, научного и предпринимательского сообществ по вопросу сохранения и рационального ведения лесного хозяйства в ленточных борах Алтайского края", - говорится в сообщении.

Минприроды отмечает, что "создание нового лесного района позволит обеспечить сохранение уникальных ленточных боров Алтайского края, в том числе за счет установления отдельных требований к лесопользованию, а также введения дополнительных режимов по охране, защите и воспроизводству указанных ценных лесов".

Также, в соответствии с указанием главы Минприроды, до конца текущего года будут установлены нормативы ведения лесного хозяйства и лесопользования в ленточных борах Алтайского края с учетом их глобального экологического значения и уникальных природно-климатических условий региона.