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08.04.19 11:57
Ежегодная акция "Весенняя неделя добра" стартует в Подмосковье 13 апреля
"С 13 по 22 апреля в Московской области пройдет "Весенняя неделя добра". (...) Всего в рамках Недели в Московской области запланировано проведение более 1,5 тысяч мероприятий", - приводятся в сообщении слова министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирины Плещевой.
Отмечается, что среди запланированных мероприятий экологические акции, уход за памятниками, "Уроки доброты", а также помощь ветеранам, бездомным и малоимущим.
В акции примут участие муниципальные учреждения, общественные организации и жители Подмосковья.
И.Плещева отметила, что главной идеей мероприятия является добровольческая деятельность, позволяющая находить наиболее эффективные решения социальных задач и проблем, а также поддерживать инициативы жителей Московской области.
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