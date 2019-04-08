Ежегодная акция "Весенняя неделя добра" стартует в Подмосковье 13 апреля

08.04.19 11:57

© РИА Новости. Евгения Новоженина

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 1,5 тысяч мероприятий планируют провести в рамках "Весенней недели добра" в Подмосковье с 13 по 22 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе социальных коммуникаций Подмосковья.

"С 13 по 22 апреля в Московской области пройдет "Весенняя неделя добра". (...) Всего в рамках Недели в Московской области запланировано проведение более 1,5 тысяч мероприятий", - приводятся в сообщении слова министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирины Плещевой.

Отмечается, что среди запланированных мероприятий экологические акции, уход за памятниками, "Уроки доброты", а также помощь ветеранам, бездомным и малоимущим.

В акции примут участие муниципальные учреждения, общественные организации и жители Подмосковья.

И.Плещева отметила, что главной идеей мероприятия является добровольческая деятельность, позволяющая находить наиболее эффективные решения социальных задач и проблем, а также поддерживать инициативы жителей Московской области.