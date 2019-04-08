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08.04.19 12:06

Кожемяко: операцию по выпуску косаток из "китовой тюрьмы" проведут в мае-июне

© РИА Новости. Татьяна Меель
8 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил журналистам в понедельник, что косаток и белух из "китовой тюрьмы" в море начнут к началу лета.

"Операцию начнем организовывать в мае-июне. Доставить их (животных - ИФ) в места обитания - это большие затраты, очень сложная работа, тем не менее, мы ее будем делать", - сказал журналистам О. Кожемяко.

По его словам, схема, по которой пройдет эта работа, будет разработана позже.

Он отметил, что для финансирования этого проекта будет создан российский фонд. Губернатор надеется, что крупные российские и международные компании пойдут навстречу и примут финансовое участие.

Также, по его словам, деньги фонда пойдут на учреждение природного заказника и реабилитационного центра, который планируется создать на месте "китовой тюрьмы" в бухте Средняя.

Как сообщалось, в понедельник губернатор Приморья О. Кожемяко, французский океанолог Жан-Мишель Кусто и его советник Чарльз Винник подписали соглашение, согласно которому животных подготовят к возвращению в море.

Кусто с командой прибыл в Россию по приглашению Минприроды для консультации по реабилитации и возможному выпуску косаток и белух из "китовой тюрьмы".

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