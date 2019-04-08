Мосгорсуд отменил домашний арест Серебренникову

08.04.19 15:01

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по "делу "Седьмой студии", передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Мещанского суда Москвы, которым в отношении Серебренникова продлен срок содержания под домашним арестом до 4 июля 2019 года, отменить", - говорится в решении Мосгорсуда.

Также Мосгорсуд отменил домашний арест двум другим фигурантам дела, по которому подсудимым проходит К.Серебренников - экс-руководителю департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум и бывшему генеральному директору автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия", экс-директору ярославского театра им. Волкова Юрию Итину.

Согласно решению Мосгорсуда, в качестве меры пресечения фигурантам избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Отпущенный из-под домашнего ареста художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников заявил "Интерфаксу", что скоро вернется к работе в театре.

"Сейчас отмечать. Сразу, скоро вернусь. Это не очень легко психологически, но очень много дел. У нас спектакли, репетиции", - сказал К.Серебренников агентству в понедельник.

"Спасибо всем, кто нас поддерживает, и кто болеет за нас. И спасибо всем людям, которые, когда я гулял два часа по Хамовническом району, подходили и говорили: "Держитесь, мы с вами". Это невероятно трогательно, эта поддержка нужна. Но еще раз повторяю: ничего еще не закончилось, мы продолжим доказывать нашу невинность в суде", - добавил режиссер в разговоре с журналистами.

Согласно решению Мосгорсуда, в качестве меры пресечения фигурантам избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов назвал решение Мосгорсуда по делу "Седьмой студии" об освобождении режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста правильным, но запоздавшим.

"Абсолютно правильное решение, могу только его приветствовать, хотя и очень сильно запоздавшее. Совершенно очевидно было с самого начала, что не нужно было избирать такие серьезные, неадекватные меры пресечения для участников процесса", - сказал М.Федотов "Интерфаксу" в понедельник.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что решение Мосгорсуда об отмене домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову соответствует курсу на либерализацию уголовного процесса.

"Это очень взвешенный и разумный подход к цивилизованному уголовному процессу, когда делается акцент не на самом обвиняемом, а на профессиональном сборе доказательств. Я неоднократно высказывалась по этому делу, поднимала вопрос, что можно было бы заменить меру пресечения, дать возможность ему завершить начатые творческие проекты", - сказала Т.Москалькова "Интерфаксу" в понедельник.

По ее словам, "это хорошее решение, абсолютно в соответствии с той концепцией, которая проводится и главой государства, на либерализацию уголовного процесса и неприменение самой тяжелой меры пресечения в виде заключения под стражу, если возможны альтернативные меры пресечения, - залог, подписка о невыезде, поручительство".

Т.Москалькова воздержалась от прогнозирования окончательного судебного решению по делу "Седьмой студии": "Дать прогноз сейчас очень сложно, пока не начался открытый состязательный процесс. Зачастую мы не знаем всей совокупности доказательств, как со стороны защиты, так и стороны обвинения, чтобы сделать прогнозы. Но то, что процедуры при отправлении правосудия будут соблюдены, я абсолютно уверена. Сегодняшние изменения, судебная реформа позволяют сделать вывод, что процесс будет проведен с соблюдением необходимых процедур".

Советник президента по культуре Владимир Толстой также счел освобождение Кирилла Серебренникова хорошей новостью. По его мнению, "это надо было сделать давно".

"Замечательная новость. Давно это надо было сделать. Хорошо, что сейчас такое решение принято. Будет больше возможности заниматься творчеством. Я очень раз за коллег, особенно за Соню Апфельбаум", - сказал В.Толстой "Интерфаксу" в понедельник.

Приветствовал освобождение Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Выпустили Серебренникова. Наконец-то", - написал он в своем микроблоге в "твиттере"" в понедельник.

Как сообщалось, домашний арест фигурантам был продлен Мещанским судом 2 апреля по ходатайству государственного обвинителя.

Фигурантам дела вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной К.Серебренниковым АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).