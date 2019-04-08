"Сеть" внесена в список террористических организаций - ФСБ РФ

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8 апреля. Interfax-Russia.ru - Сообщество "Сеть" признано террористической организацией, внесено в единый список ФСБ и запрещено на территории России.
В единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, сообщество "Сеть" внесено под номером 30.
Этот список размещен в понедельник на официальном сайте ФСБ России.
В сообщении отмечается, что террористическим сообщество "Сеть" признано решением Московского окружного военного суда от 17 января 2019 года.
Решение суда вступило в силу 14 марта.
17 января текущего года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил к 3,5 годам заключения участника анархистской террористической организации Игоря Шишкина, который пошел на сделку со следствием.
И.Шишкин, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
25 марта Московский окружной военный суд рассмотрел ходатайство об особом порядке слушания дела промышленного альпиниста Юлия Бояршинова, который признался в участии в террористическом сообществе "Сеть" и в хранении взрывчатых веществ. В удовлетворении ходатайства было отказано. По делу о террористическом сообществе "Сеть" проходил также Виктор Филинков.
По версии следствия, фигуранты стали участниками сообщества "в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма".