"Сеть" внесена в список террористических организаций - ФСБ РФ

08.04.19 12:30

© РИА Новости. Евгений Биятов

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Сообщество "Сеть" признано террористической организацией, внесено в единый список ФСБ и запрещено на территории России.

В единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, сообщество "Сеть" внесено под номером 30.

Этот список размещен в понедельник на официальном сайте ФСБ России.

В сообщении отмечается, что террористическим сообщество "Сеть" признано решением Московского окружного военного суда от 17 января 2019 года.

Решение суда вступило в силу 14 марта.

17 января текущего года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил к 3,5 годам заключения участника анархистской террористической организации Игоря Шишкина, который пошел на сделку со следствием.

И.Шишкин, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

25 марта Московский окружной военный суд рассмотрел ходатайство об особом порядке слушания дела промышленного альпиниста Юлия Бояршинова, который признался в участии в террористическом сообществе "Сеть" и в хранении взрывчатых веществ. В удовлетворении ходатайства было отказано. По делу о террористическом сообществе "Сеть" проходил также Виктор Филинков.

По версии следствия, фигуранты стали участниками сообщества "в целях осуществления террористической деятельности, пропаганды, оправдания и поддержки терроризма".