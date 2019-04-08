Командующий ЧФ проводит плановую проверку частей на фоне учения НАТО

08.04.19 12:37

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

8 апреля. Interfax-Russia.ru - В частях и соединениях Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму и Краснодарском крае началась контрольная проверка по итогам зимнего периода обучения, сообщили в понедельник в пресс-службе ЧФ.

"В рамках контрольной проверки будет оценено состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений флота", - говорится в сообщении.

Проверка проходит под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева и продлится до конца апреля, сообщили в пресс-службе.

Черноморский флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота РФ на Черном море. Штаб флота расположен в Севастополе.

Как сообщалось, учения НАТО Sea shield - 2019 ("Морской щит - 2019") начались в юго-западной части Черного моря. В учении задействованы корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями Вооруженных сил Грузии и Украины.

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили в понедельник, что корабли и авиация Черноморского флота России отслеживают начавшиеся в Черном море учения НАТО Sea shield - 2019.

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - говорится в сообщении.

"В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации", - сообщили в Национальном центре.