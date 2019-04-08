Сакральные места в Бурятии исключают из программы "Дальневосточный гектар"

08.04.19 12:38

© РИА Новости. Валерий Мельников

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Бурятии направили в Росреестр данные о 750 "сакральных объектах" для внесения их в Федеральную информационную систему "На Дальний Восток" как территорий, которые не будут предоставляться по программе "Дальневосточный гектар".

"Среди них такие известные священные места, как сакральные камни "Янжима" и "Буха-Шулуун" в Баргузинском районе, самая большая буддийская ступа в России Субарга Джарун Хашор в Кижингинском районе и многие другие", - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Районы республики продолжают работу по определению и предоставлению информации о запретных территориях. Данные о них появятся в открытом доступе одновременно с началом работы программы "Дальневосточный гектар" в Бурятии.

Предполагается, что в дальнейшем в Бурятии будет принят закон, который помимо священных мест исключает из действия программы "Дальневосточный гектар" город Улан-Удэ и двадцатикилометровую (буферную) зону вокруг него, а также земли, необходимые для республиканских и муниципальных нужд.

Кроме того, готовятся поправки в закон о "дальневосточном гектаре", которые исключат предоставление участков в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Как сообщалось, минувшей осенью указом президента России Бурятия и Забайкальский край были переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа.

Вслед за этим началось расширение программы "Дальневосточного гектара" на новые субъекты округа.

Предполагается, что программа "Дальневосточный гектар" стартует на территории Бурятии 1 июля 2019 года - с этой даты бесплатно выбрать и получить в пользование земельный участок смогут только жители Бурятии. С 1 февраля 2020 года право выбрать землю в республике появится у всех жителей Дальнего Востока, с 1 августа 2020 года - у всех россиян.

Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно закону, земельный участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении пяти лет участок можно арендовать или получить в собственность. Участок земли может получить не только житель Дальнего Востока, но и любой россиянин, который готов к переезду и работе на нем.