Глава Минстроя РФ видит предпосылки для ипотечной ставки ниже 8%

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Снижение средней ипотечной ставки в России ниже 8% годовых при благоприятной макроэкономической ситуации может произойти раньше 2024 года, сообщил "Интерфаксу" глава Минстроя России Владимир Якушев.
© РИА Новости. Владимир Федоренко
"Будет ли такая возможность, зависит от макроэкономической ситуации. Если экономика будет работать хорошо, если золотовалютные резервы будут пополняться, тогда и ключевая ставка будет снижаться, и ставка по ипотеке тоже", - сказал В.Якушев.
Он напомнил, что в 2018 году ставка по ипотеке достигла исторического минимума, а за год было выдано около 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн рублей. Однако в связи с ростом ключевой ставки в октябре 2018 - январе 2019 года основные кредиторы вновь повысили ставки на 1,5-2,5 п.п., что привело к росту ставок по ипотеке до 10,5-11%. По мнению министра, это временное явление, вызванное ростом стоимости фондирования и увеличением инфляции.
"Если рост продолжится, для выполнения задачи по наращиванию объемов ввода жилья мы будет включать механизм субсидирования проектной ставки, чтобы решить задачу, поставленную перед нами в майском указе президента и в нашем национальном проекте: к 2024 году - получить процентную ставку ниже 8%", - пояснил министр.
Ранее уверенность в том, что ставка по ипотеке опустится до уровня 8% и ниже, выражал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Это случится не в этом и даже не в следующем году, но мы абсолютно уверены, что к 2024 году мы покажем устойчивый тренд по выходу ставки по ипотеке на уровень 8%, а, может быть, если все у нас будет складываться макроэкономически хорошо, и ниже", - сказал замминистра.
В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что задача по снижению ставки по ипотеке до 8% является выполнимой. "Задача эта непростая, сложная. Вот так с маху сказать, что завтра будет 8%, невозможно. Но вместе с тем эта задача выполнима. Решить ее необходимо совместными усилиями, при помощи согласованных, экономически выверенных мер", - говорила В.Матвиенко.
Согласно планам правительства, средний уровень ипотечной ставки, заложенный нацпроектом "Жилье и городская среда", в этом году должен составить 8,9%. К 2021 году среднюю ипотечную ставку планируется снизить до 8,5%, к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов планируется увеличить к 2024 году вдвое - с 1,10 млн до 2,26 млн сделок.
По итогам прошлого года в России зафиксированы рекордные показатели выдачи ипотеки. Согласно оценке ЦБ, в 2018 году в стране было выдано около 1,5 млн ипотечных кредитов примерно на 3 трлн рублей (+50% к 2017 году).
При этом по данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным банками РФ физлицам, в феврале 2019 года выросла до 10,15% годовых, что является максимальным показателем с августа 2017 года (10,58%). После достижения исторического минимума в сентябре-октябре 2018 года (9,41%) за следующие четыре месяца увеличилась на 0,74 п.п.
Полная версия интервью с В.Якушевым опубликована на сайте "Интерфакс-Недвижимость".