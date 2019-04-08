Глава Минстроя РФ видит предпосылки для ипотечной ставки ниже 8%

08.04.19 12:56

© РИА Новости. Владимир Федоренко

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Снижение средней ипотечной ставки в России ниже 8% годовых при благоприятной макроэкономической ситуации может произойти раньше 2024 года, сообщил "Интерфаксу" глава Минстроя России Владимир Якушев.

"Будет ли такая возможность, зависит от макроэкономической ситуации. Если экономика будет работать хорошо, если золотовалютные резервы будут пополняться, тогда и ключевая ставка будет снижаться, и ставка по ипотеке тоже", - сказал В.Якушев.

Он напомнил, что в 2018 году ставка по ипотеке достигла исторического минимума, а за год было выдано около 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн рублей. Однако в связи с ростом ключевой ставки в октябре 2018 - январе 2019 года основные кредиторы вновь повысили ставки на 1,5-2,5 п.п., что привело к росту ставок по ипотеке до 10,5-11%. По мнению министра, это временное явление, вызванное ростом стоимости фондирования и увеличением инфляции.

"Если рост продолжится, для выполнения задачи по наращиванию объемов ввода жилья мы будет включать механизм субсидирования проектной ставки, чтобы решить задачу, поставленную перед нами в майском указе президента и в нашем национальном проекте: к 2024 году - получить процентную ставку ниже 8%", - пояснил министр.

Ранее уверенность в том, что ставка по ипотеке опустится до уровня 8% и ниже, выражал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Это случится не в этом и даже не в следующем году, но мы абсолютно уверены, что к 2024 году мы покажем устойчивый тренд по выходу ставки по ипотеке на уровень 8%, а, может быть, если все у нас будет складываться макроэкономически хорошо, и ниже", - сказал замминистра.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что задача по снижению ставки по ипотеке до 8% является выполнимой. "Задача эта непростая, сложная. Вот так с маху сказать, что завтра будет 8%, невозможно. Но вместе с тем эта задача выполнима. Решить ее необходимо совместными усилиями, при помощи согласованных, экономически выверенных мер", - говорила В.Матвиенко.

Согласно планам правительства, средний уровень ипотечной ставки, заложенный нацпроектом "Жилье и городская среда", в этом году должен составить 8,9%. К 2021 году среднюю ипотечную ставку планируется снизить до 8,5%, к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов планируется увеличить к 2024 году вдвое - с 1,10 млн до 2,26 млн сделок.

По итогам прошлого года в России зафиксированы рекордные показатели выдачи ипотеки. Согласно оценке ЦБ, в 2018 году в стране было выдано около 1,5 млн ипотечных кредитов примерно на 3 трлн рублей (+50% к 2017 году).

При этом по данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным банками РФ физлицам, в феврале 2019 года выросла до 10,15% годовых, что является максимальным показателем с августа 2017 года (10,58%). После достижения исторического минимума в сентябре-октябре 2018 года (9,41%) за следующие четыре месяца увеличилась на 0,74 п.п.

Полная версия интервью с В.Якушевым опубликована на сайте "Интерфакс-Недвижимость".