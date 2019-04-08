Задержанное в РФ по подозрению в браконьерстве норвежское судно Arctic Swan отпущено под залог

08.04.19 13:03

© РИА Новости. Павел Львов

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Подозреваемое в нарушении правил рыболовства в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) РФ судно Arctic Swan (компания-судовладелец Arctic Swan AS, Норвегия) отпущено под залог, сообщили "Интерфаксу" в Октябрьском районном суде Мурманска в понедельник.

"5 апреля суд вынес определения о согласовании ходатайств капитана судна и юридического лица (судовладельца - ИФ) о применении залога", - сообщили агентству в суде

Общая сумма залога превысила 1,5 млн рублей, добавил собеседник агентства.

По данным Marine Traffic, в настоящее время Arctic Swan находится в Баренцевом море.

Как сообщалось, в порт Мурманска 27 марта пришло судно Arctic Swan (Норвегия). По словам информированного источника "Интерфакса", судно было задержано пограничниками по подозрению в нарушении правил рыболовства.

Позднее в Погрануправлении ФСБ России по западному арктическому району сообщили, что в отношении капитана Arctic Swan возбуждено административное дело по ч.2 ст.8 17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство в ИЭЗ РФ).

По данным пограничников, 20-26 марта судно вело промысел северной креветки в ИЭЗ РФ в центральной и северной частях Баренцева моря. 26 марта на его борту российские пограничники провели осмотр, в ходе которого были зафиксированы нарушения законодательства в сфере правил рыболовства. В ведомстве отмечали, что капитан судна согласился добровольно проследовать в порт Мурманск для проведения экспертизы и составления процессуальных документов. Уже в российском порту в трюме Arctic Swan проверяющие обнаружили треску, морского окуня и запрещенного к вылову в Северном рыбохозяйственном бассейне белокорого палтуса.