Более 70 самолетов и вертолетов ВКС приняли участие в репетиции парада Победы

08.04.19 13:07

© РИА Новости. Александр Вильф

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Первая совместная репетиция авиации, колонн военной техники и пеших расчетов, которые будут задействованы в московском параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла в подмосковном Алабино, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня авиационные экипажи Воздушно-космических сил провели первую в этом году воздушную тренировку воздушной части военного парада над подмосковным Алабино. В тренировке приняли участие более 70 единиц авиационной техники оперативно-тактической, Дальней, Военно-транспортной и армейской авиации ВКС. Полеты выполнялись на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час", - заявили в военном ведомстве.

Для проведения тренировки воздушной части парада было задействовано восемь аэродромов в Московской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.

По информации военного ведомства, в этом году пешая колонна сформирована из 35 парадных расчетов.

Традиционно возглавляет механизированную колонну танк Т-34, за которым следуют колонны армейских мотовездеходов АМ-1, автомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет-ДМ" и самоходными противотанковыми ракетными комплексами "Корнет-Д1", за ними - защищенный автомобиль "Тайфун-К 4х4", боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3.

За ними идут танки Т-14 "Армата" и машины поддержки танков (БМПТ), а также танки Т-72БЗ, боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.

Зрители Парада Победы увидят в этом году на Красной площади самоходные пусковые установки ракетного комплекса "Искандер-М", РСЗО "Смерч", самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", боевые машин ЗРК "Тор-М2", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и пусковые установки ЗРК С-400.

Впервые будут продемонстрированы автомобили спецназначения "Лада 4х4" с пулеметом "Корд" и автовездеходы-багги "Чабор М-3".

Тренировки на парадной площадке проводятся три раза в неделю и продлятся до 26 апреля. Всего военнослужащие парадных расчетов проведут 14 совместных тренировок и специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны

Кроме того, тренировки к военным Парадам проводятся в 27 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.