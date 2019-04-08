08.04.19 13:16

© РИА Новости. Илья Питалев

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 60% россиян планируют остаться дома на майские праздники, поехать отдыхать в другие города готовы только 12%, сообщил журналистам в понедельник директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

"Опрос показал, что 63% россиян на майские выходные планируют остаться дома, 35% поедут на дачу. Лишь 6% планируют посетить другие города России, 4% - выехать за пределы бывшего СССР, 2% - в Крым, 4% - затруднились с ответом", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что мешает реализовать планы отдохнуть на майские праздники, 70% выбрали вариант "денег мало, слишком дорого", еще 10% заняты на работе, 8% не позволяет здоровье.

"При этом у 59% россиян вообще нет планов на отдых на майские каникулы", - отметил К.Родин.

Он добавил, что в ближайшие год-два другие страны планируют посетить 30% опрошенных россиян, не планируют - 69%. Отдохнуть в России хотят 47% респондентов (51% - нет). Чаще всего отвечали положительно россияне с высшим образованием в возрасте 25-34 года, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге.

В рамках исследования ВЦИОМ ежедневно опрашивалось 1600 человек старше 18 лет из 80 регионов России.