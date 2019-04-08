Школьников могут обязать сдавать анонимный тест на наркотики с 13 лет

08.04.19 13:25

© РИА Новости. Павел Лисицын

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Минпросвещения разработало проект приказа, который определяет порядок проведения социально-психологического тестирования школьников и студентов колледжей - в его рамках оценивается склонность подростков к употреблению наркотиков и алкоголя.

Текст документа размещен для общественного обсуждения на портале для публикации проектов нормативных правовых актов.

Новый порядок проведения тестирования в целом соответствует действующему документу, принятому "старым" Минобрнауки в 2014 году.

Тем не менее, в проекте нового документа прямо уточняется, что тестирование проводится "в отношении обучающихся, достигших возраста тринадцати лет, начиная с 7 класса". Сейчас "нижняя планка" возраста для тестирования не указана.

В новом порядке содержатся другие правки. Так, предусмотрено, что тест может проводиться в электронном виде, в том числе дистанционно, а его результаты - храниться на электронных носителях в деперсонифицированном виде.

Новый приказ разработан из-за разделения в прошлом году единого образовательного ведомства на два: школы, детские сады и среднее профобразование отошли к созданному в мае Минпросвщения, в связи с этим понадобилась разработка нового приказа, говорится в пояснительной записке к документу.

Социально-психологическое тестирование школьников и студентов колледжей в России проводится с 2014 года, главная его цель - выявить склонность подростков к употреблению наркотиков и иных психотропных веществ, алкоголя, табака.

Мероприятие проводит комиссия, набранная из числа преподавателей учебного заведения. Участие в нем добровольное и строго анонимное. За учащихся младше 15 лет письменное согласие на прохождение теста дают родители или законные представители, а после 15 лет такой документ подписывает сам участник. Общаться во время выполнения теста школьникам и студентам нельзя, но прервать тестирование можно в любой момент.

Результаты тестов обрабатывают региональные власти и выясняют, с каким классом, курсом, школой или средним профучреждением нужно активнее заняться профилактикой.

С 2018 года предусмотрено ежегодное проведение такого тестирования.