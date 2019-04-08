Запас приставок сформирован на Ямале в преддверии отключения аналогового вещания

08.04.19 13:39

© РИА Новости. Сергей Субботин

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ожидают всплеск спроса на цифровые приставки после 15 апреля, когда регион полностью перейдет на цифровое вещание, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" заведующий сектором телерадиовещания, подвижной и спутниковой связи департамента информтехнологий и связи ЯНАО Николай Кожевин.

"Ожидаем всплеск спроса. Поэтому формируется запас цифровых приставок во всех торговых точках, на "Почте России". Следим, чтобы нечистые на руку граждане не поднимали стоимость", - отметил Н.Кожевин.

По его словам, стоимость цифровой приставки не превышает 1 тыс. рублей. Купить ее можно в отделениях "Почты России" и в ряде торговых точек. В прошлом году приставками бесплатно были обеспечены малоимущие семьи, подавшие соответствующие заявки.

В настоящее время возможность просмотра цифрового эфирного телевидения обеспечена для 96,7% населения региона. "Увеличить охват до 100% невозможно, поскольку у нас есть очень маленькие и отдаленные населенные пункты", - уточнил Н.Кожевин.

Он добавил, что жители таких поселков, где, например, всего пять домов, могут отправить коллективную заявку спутниковому оператору и получить комплект оборудования по льготной, в три раза ниже, чем рыночная, цене.

В соответствии с принятой в 2008 году федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы" в России была построена инфраструктура для распространения цифрового сигнала, который будет доступен 98,5% населения страны. Остальные 1,5% населения будут получать цифровое вещание через спутниковых операторов.

Первая волна отключения аналогового телевидения прошла 11 февраля. Вторая намечена на 15 апреля, третий этап отключения - 3 июня.