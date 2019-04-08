Архангельский губернатор: недопустимо вести диалог про экологию через несанкционированные митинги

08.04.19 13:48

© РИА Новости. Александр Натрускин

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Поморья Игорь Орлов считает, что участники несогласованного экологического митинга, прошедшего 7 апреля в Архангельске, подвергли риску свои жизни и жизни горожан.

"(Протестующие - ИФ) перекрыли движение на ряде городских магистралей и сорвали городской праздник, посвященный Всемирному дню здоровья. Отмечу, что правоохранительные органы, несмотря на несогласованный характер мероприятия, отработали максимально корректно", - приводится пресс-служба правительства Архангельской области слова И.Орлова.

Он добавил, что полиции предстоит дать правовую оценку произошедшим событиям. "Надеюсь, что правоохранительные органы будут максимально объективны", - сказал губернатор.

И.Орлов подчеркнул, что тема экологии находится на его личном контроле.

"Мы слышим мнение людей. Примером здесь может служить ситуация со строительством межмуниципального полигона ТКО в районе деревни Рикасиха. По этому проекту была создана специальная общественная комиссия, которая внимательно изучила проблему и порекомендовала правительству области перенести строительство на альтернативную площадку. И мы прислушались - строительства полигона в Рикасихе не будет, а комиссия выбирает новое место размещения полигона. Мнение жителей Северодвинска было услышано", - сказал глава региона.

Он добавил, что по проекту экотехнопарка "Шиес" также необходим конструктивный диалог. "При любых других вариантах ни один проект не может быть реализован, и решение инвесткомиссии будет отозвано", - сказал губернатор.

При этом И.Орлов заявил, что недопустимо вести диалог с помощью несанкционированных митингов, которые ставят под угрозу здоровье горожан или мешают общественному порядку.

"Мы - за общественный контроль, за активное включение в этот процесс региональных общественных экологических организаций. Если есть нарушения законодательства, то подключаются надзорные и правоохранительные органы", - сказал он.

В воскресенье, 7 апреля, в Архангельске и Северодвинске прошли экологические митинги. В столице региона протестующие устроили несанкционированное шествие до площади Ленина, где прервали спортивный праздник. Участники митинга заявили, что установят палатки на площади и объявят бессрочную акцию протеста. По информации УМВД Архангельской области, мероприятие прошло без происшествий, задержанных не было. Полиция не комментировала численность митинга. В свою очередь организаторы сообщили, что в акции протеста приняли участие 5-8 тыс. человек.