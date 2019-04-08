Режим повышенной готовности введен в Республике Алтай из-за паводка

08.04.19 13:54

© РИА Новости. Игорь Руссак

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Осадки и высокие дневные температуры, установившиеся в Республике Алтай, стали причиной введения режима повышенной готовности к паводку, сообщает пресс-центр главного управления МЧС РФ по региону в понедельник.

"В регионе введен режим повышенной готовности в период прохождения паводка. Меры приняты на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС правительства Республики Алтай. Это связано с установившимися высокими среднесуточными температурами, интенсивным снеготаянием и выпавшими осадками, при которых существует угроза возрастания масштабов негативных природных явлений в ряде районов", - говорится в сообщении.

Распоряжение о введении режима повышенной готовности подписал врио главы республики Олег Хорохордин. Главам районов он поручил постоянно отслеживать урвень воды в реках.

"Приведены в готовность к реагированию силы и средства на случай ЧС. Проверяется готовность пунктов временного размещения к приему пострадавшего населения", - подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 1 апреля в селе Теньга Онгудайского района, где из-за активного таяния снега осложнилась паводковая обстановка, были подтоплены более 20 жилых домов, из которых эвакуированы 6 человек. Благодаря укреплению заградительной дамбы вода перестала поступать в жилой сектор, река вошла в русло, а ситуация стабилизировалась.