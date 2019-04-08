Песков заявил, что в Кремле пристально отслеживают ситуацию на топливном рынке

08.04.19 13:57

© РИА Новости. Сергей Гунеев

8 апреля. Interfax-Russia.ru - В Кремле подтвердили, что внимательно следят за ситуацией на топливном рынке, но вместе с тем переадресовали рассмотрение инициатив в этой сфере в правительство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал письмо главы "Роснефти" Игоря Сечина премьеру РФ Дмитрию Медведеву, в котором он высказывает обеспокоенность ситуацией на топливном рынке и отмечает, что меры, принятые по итогам совещания 26 марта у вице-премьера Дмитрия Козака, были объявлены без обсуждения с нефтяными компаниями.

"Разумеется, соответствующие экспертные подразделения администрации президента очень внимательно отслеживают ситуацию на топливном рынке. Разумеется, это осуществляется во взаимодействии с правительством. Этот вопрос неоднократно рассматривался, в том числе на совещаниях в Кремле. Это абсолютно нормальная практика", - сказал Д.Песков журналистам.

Вместе с тем он напомнил, что "это прерогатива целиком и полностью кабинета министров". "Само письмо также адресовано председателю правительства, соответственно, основные комментарии должны идти оттуда", - подчеркнул пресс-секретарь президента.