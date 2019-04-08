Глава Хакасии подал к пресс-секретарю "Роснефти" иск о защите чести

08.04.19 14:00

© РИА Новости. Александр Колбасов

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю "Роснефти" Михаилу Леонтьеву, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства республики.

"Глава республики подал иск к Михаилу Леонтьеву о защите чести и достоинства, но он подал его как частное лицо, поэтому подробности сообщить мы не можем", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что М.Леонтьев нелицеприятно публично высказался в отношении избранного в сентябре губернатора Хакасии В.Коновалова. На заявление М.Леонтьева отреагировали тогда в Кремле. "Мы, безусловно, слышали, я не думаю, что это позволительное заявление в адрес главы региона. Существуют определенные методы урегулирования таких споров в случае, если появляются на этот счет претензии. Поэтому мы в эту ситуацию вмешиваться не собираемся", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

М.Леонтьев в понедельник сообщил "Интерфаксу", что в настоящее время не знаком с подробностями иска, однако готов судиться с В.Коноваловым.

"Подробностей не знаю, выглядит это предельно глупо все. Если человек полгода думал (с момента заявления М.Леонтьева до подачи иска - ИФ), значит для него это очень сложный вопрос. Если ему хочется доказывать, что он не (. . .) (тот, кем его назвал М.Леонтьев - ИФ), то пусть попробует", - сказал М.Леонтьев.

Кандидат от КПРФ В.Коновалов был избран главой Хакасии во втором туре выборов в ноябре 2018 года.