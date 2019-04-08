Курганца, пытавшегося украсть мощи Александра Невского из храма, будут принудительно лечить

08.04.19 14:05

© РИА Новости. Руслан Кривобок

8 апреля. Interfax-Russia.ru - Житель Кургана, пытавшийся похитить мощи святого из храма, пройдет принудительное лечение, его уголовное дело направлено в суд с соответствующим постановлением, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в понедельник.

По заключению медицинской комиссии "курганец страдает психическим расстройством, и в момент совершения преступления не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими".

Уголовное дело направлено в суд с постановлением для применения в отношении подозреваемого принудительных мер медицинского характера, говорится в пресс-релизе.

Днем 17 августа 2018 года злоумышленник зашел в кафедральный собор, взял ковчег с мощами Святого благоверного Великого князя Александра Невского и направился к выходу. Его задержали прихожане и служители храма, которые вызвали полицию, после чего ранее судимый 39-летний мужчина был доставлен в отделение полиции.

Дело квалифицировано по ч.3 ст.30, ч.1 ст.164 УК РФ (попытка хищения предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность).