|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
08.04.19 14:05
Курганца, пытавшегося украсть мощи Александра Невского из храма, будут принудительно лечить
По заключению медицинской комиссии "курганец страдает психическим расстройством, и в момент совершения преступления не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими".
Уголовное дело направлено в суд с постановлением для применения в отношении подозреваемого принудительных мер медицинского характера, говорится в пресс-релизе.
Днем 17 августа 2018 года злоумышленник зашел в кафедральный собор, взял ковчег с мощами Святого благоверного Великого князя Александра Невского и направился к выходу. Его задержали прихожане и служители храма, которые вызвали полицию, после чего ранее судимый 39-летний мужчина был доставлен в отделение полиции.
Дело квалифицировано по ч.3 ст.30, ч.1 ст.164 УК РФ (попытка хищения предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность).
|
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket