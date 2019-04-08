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08.04.19 15:47

Калягин: слияние Александринки и театра Волкова приведёт к ликвидации второго

© РИА Новости. Олег Смыслов
8 апреля. Interfax-Russia.ru - Председатель Союза Театральных деятелей (СТД) Александр Калягин назвал ошибкой объединение Александринки и Волковского театра.

"Я с уважением отношусь с Валерию Фокину, к Евгению Марчелли. Но за каждым театральным коллективом стоят театры с большой историей, имеющие художественную ценность. Это объединение - ошибка", - заявил он на заседании в СТД по вопросу объединения петербургского Александринского театра и ярославского театра имени Волкова и театральной реформе в России.

"И это даже не объединение, а присоединение, как написано в приказе. Главный вопрос - почему этот вопрос решался без консультаций и втайне от театрального сообщества", - добавил А.Калягин в понедельник.

При присоединении, как написано в приказе, имущество театра Волкова передаётся в полном объеме Александринскому театру. "Это полная ликвидация театра", - считает А.Калягин.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская уверена, что решение об объединении театров должны принимать они сами, а также предложила "авторам" этой идеи номинироваться на "Золотую маску".

"Эта история вызывает у меня восхищение, мне кажется это гениальный продюсерский проект, потому что когда в стране решены все проблемы (...) от скуки, сытости и благополучия народ слегка закис, протестная активность, как известно, нулевая, стоило бы всех всколыхнуть, так удалось всколыхнуть фактически полстраны", - заявила Е.Ямпольская в понедельник на заседании в Союза театральных деятелей по вопросу объединения петербургского Александринского театра и ярославского театра имени Волкова и театральной реформе в России.

Она с иронией посоветовала номинировать авторов решения по театрам на "Золотую маску". "Предлагаю (директору "Золотой маски") Марии Ревякиной номинировать тех, кто "не очень хорошо подготовил вопрос" на "Золотую маску". Например, за нарушение гражданского согласия на пустом месте", - сказала Е.Ямпольская.

По её мнению, "суть должны решать театры с привлечением региона". "Это решение может быть любым. Я говорю о форме, в которой это было сделано", - заметила она.

О том, что Александринский театр и театр имени Волкова объединяются в единый театральный комплекс - "Первый национальный театр России (Академический Александринский театр - Академический театр имени Волкова)" - сообщил министр культуры Владимир Мединский 27 марта.

Это решение вызвало большой резонанс в театральной сфере.

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