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08.04.19 14:18
Корабли Балтфлота выполнят учебные ракетные стрельбы
Маневры пройдут в морских полигонах Балтийского флота. В учении задействованы малые ракетные корабли "Мытищи", "Пассат", "Серпухов", "Зелёный дол" и ракетный катер "Чувашия", сообщил сайт Минобороны РФ.
Корабли выполнят ракетные стрельбы с использованием зенитного комплекса "Оса" и комплекса управляемого вооружения "Гибка" по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника, говорится в сообщении.
"Кроме того, в ходе маневров кораблями будут выполнены артиллерийские стрельбы из артиллерийских установок А-190, АК-176 и АК-630 по сложным мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника, воздушным и морским целям", - сообщили в Минобороны РФ.
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